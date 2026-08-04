Yemen: Delhi, “Cargo indiano attaccato e affondato nel Mar Rosso”

Keystone-SDA

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Il ministero degli esteri di New Delhi denuncia che "una nave commerciale battente bandiera indiana, l'Msv Faize Noore Oliya" ha subito "un attacco" ed "è affondata nel Mar Rosso al largo delle coste dello Yemen".

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(Keystone-ATS) Stando a quanto scrive l’agenzia di stampa indiana Asian News International (ANI) sul proprio sito, il ministero della navigazione indiano ha indicato che “tutti i quattordici marinai a bordo (tra cui tredici cittadini indiani) sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera yemenita e condotti al porto di Mokha”, sulle coste del Mar Rosso.

L’agenzia di stampa indiana Press Trust of India (Pti) riporta che secondo il ministro indiano della navigazione, Sarbananda Sonowal, la nave è stata colpita da un missile che ne ha provocato “il capovolgimento e l’affondamento”.

“Il perdurare degli attacchi nella regione desta profonda preoccupazione”, ha indicato da parte sua il ministero degli esteri di New Delhi affermando che “è necessario porre fine agli attacchi contro le navi commerciali e ripristinare al più presto la libertà di navigazione e di commercio sulle rotte internazionali della regione, in conformità con il diritto internazionale”.