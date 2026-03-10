Yuh punta a milione clienti, nuova sede a Zurigo, sguardo a estero

Keystone-SDA

L'app bancaria Yuh accelera la sua corsa verso la crescita e si riorganizza per conquistare nuovi mercati. L'obiettivo dichiarato è raggiungere il milione di clienti nel medio termine, ha affermato il CEO Jan De Schepper, intervistato dall'emittente locale TeleZüri.

(Keystone-ATS) Attualmente Yuh conta circa 400’000 clienti e gestisce patrimoni complessivi per 3,6 miliardi di franchi. Numeri che secondo il manager sono destinati a crescere grazie a nuovi investimenti e all’espansione delle sedi operative.

Fondata nel 2021 da Swissquote e PostFinance, che detenevano all’epoca entrambe il 50%, dall’estate 2025 è al 100% di proprietà di Swissquote, che ha rilevato la quota della controparte. Yuh manterrà comunque la propria autonomia: non è in discussione un’integrazione nel gruppo, chiarisce De Schepper. Al contrario si vuole dare al marchio una posizione indipendente e ben definita nel settore dei servizi bancari al dettaglio.

Proprio in quest’ottica Yuh ha deciso di trasferire la sede principale da Gland (VD) alla città di Zurigo. L’azienda ha già firmato un contratto di locazione per uno stabile nella Josefstrasse e prevede di assumere nuovo personale con l’espansione delle attività. “La maggior parte della nostra clientela risiede in Svizzera tedesca”, spiega il dirigente “Per noi è fondamentale che la sede principale si trovi lì. Ci auguriamo che questa scelta ci garantisca anche maggiori libertà operative”.

Oltre al riassetto organizzativo Yuh sta valutando un’espansione internazionale. “Stiamo esaminando le possibilità di entrare in nuovi mercati all’estero per cogliere ulteriori opportunità di crescita”, aggiunge il 50enne con doppio passaporto svizzero e belga. L’obiettivo è rafforzare la presenza nel segmento dei servizi bancari digitali. Buone notizie per i clienti attuali e futuri: Yuh intende mantenere invariate le proprie tariffe.