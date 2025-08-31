The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Zürich Openair: accorsi 87’000 festivalieri su due weekend

Circa 87'000 appassionati di musica hanno partecipato all'edizione di quest'anno dello Zürich Openair, tenutasi su due finesettimana, hanno indicato gli organizzatori in una nota odierna.

(Keystone-ATS) I responsabili del festival musicale, che si svolge ogni anno nei pressi dell’aeroporto, si sono dichiarati soddisfatti.

In tutti e quattro i giorni, sparsi su due weekend (il 22 e 23 agosto e venerdì e sabato), l’affluenza al festival è stata molto buona, Il festival ha registrato un’ottima affluenza, ha dichiarato il direttore dell’openair Rolf Ronner, citato nella nota

Si sono esibiti oltre 100 artisti internazionali e nazionali. Tra i momenti musicali salienti, gli organizzatori citano il cantante canadese Shawn Mendes, il rapper e musicista statunitense Post Malone e il DJ italiano Anyma.

Per la prima volta gli artisti si sono esibiti su un nuovo palco principale della superficie di 800 metri quadrati, precisa la nota. La prossima edizione del festival musicale si terrà il 28 e 29 agosto e il 4 e 5 settembre 2026.

