Zalone da record, migliore apertura di sempre per un film di Natale

Buen Camino conferma il suo primato per le festività natalizie in Italia.

(Keystone-ATS) Nei suoi primi 4 giorni di programmazione nei cinema ha ottenuto 27 milioni di euro (circa 25 milioni di franchi), una media di 34.847 euro in 771 cinema, 3.316.838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4%.

Un record assoluto per la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante nelle sale da giovedì 25 dicembre: si tratta della migliore apertura di sempre per un film di Natale in Italia. Il film distribuito da Medusa Film traina il mercato cinematografico che secondo i dati Cinetel cresce del 257% rispetto al weekend scorso e dell’87,17% rispetto allo stesso weekend del 2024.

