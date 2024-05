Zelensky, “Macron sarà al summit in Svizzera”

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente francese, Emmanuel Macron, parteciperà alla conferenza di pace sull’Ucraina che si terrà il 15 e 16 giugno sul Bürgenstock (NW). Lo ha confermato il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, tramite un post sulla sua pagina X.

“Ho parlato con Emmanuel Macron e l’ho ringraziato per aver confermato la sua presenza al Summit per la Pace. Apprezzo l’importante ruolo della Francia nell’attuazione della formula di pace, in particolare sul punto della sicurezza nucleare”, scrive sul social X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo un colloquio telefonico con l’omologo francese.

“Abbiamo discusso dell’importanza di incoraggiare i Paesi del Sud del mondo a partecipare al vertice e abbiamo coordinato le posizioni su questo tema. Abbiamo anche discusso approfonditamente della situazione del fronte, in particolare nella direzione di Kharkiv. Abbiamo prestato molta attenzione alle esigenze di difesa dell’Ucraina, in particolare alla difesa aerea aggiuntiva, all’artiglieria, alle capacità a lungo raggio e alle munizioni”, ha aggiunto Zelensky.

“Ho ringraziato il presidente Macron per la forte assistenza militare della Francia all’Ucraina e l’ho invitato a visitare il nostro Paese nel prossimo futuro”.