The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Zelensky, “Mosca vuole escludere Europa dalle garanzie, non accada”

Keystone-SDA

"Mosca vuole escludere gli europei" dalle garanzie di sicurezza "e questo non deve accadere". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “L’adesione all’Ue è una componente cruciale dei negoziati di pace”, stando al dibattito sull’allargamento tra i leader Ue, ha riferito un alto funzionario Ue.

“Il sostegno a un’Ucraina prospera e democratica nell’Ue è un elemento chiave per il contributo dell’Ue alla pace e alla sicurezza in Ucraina – si evidenzia -. L’Ucraina ha compiuto enormi sforzi in condizioni molto difficili. E’ quindi fondamentale trovare il modo di far progredire il percorso di adesione”.

I leader Ue affronteranno ora il dossier del nuovo bilancio comune 2028-2034. Il confronto servirà come scambio politico sulle priorità di spesa dell’Ue in vista delle negoziazioni formali che entreranno nel vivo nei prossimi mesi.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR