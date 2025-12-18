Zelensky, “Mosca vuole escludere Europa dalle garanzie, non accada”
"Mosca vuole escludere gli europei" dalle garanzie di sicurezza "e questo non deve accadere". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles.
(Keystone-ATS) “L’adesione all’Ue è una componente cruciale dei negoziati di pace”, stando al dibattito sull’allargamento tra i leader Ue, ha riferito un alto funzionario Ue.
“Il sostegno a un’Ucraina prospera e democratica nell’Ue è un elemento chiave per il contributo dell’Ue alla pace e alla sicurezza in Ucraina – si evidenzia -. L’Ucraina ha compiuto enormi sforzi in condizioni molto difficili. E’ quindi fondamentale trovare il modo di far progredire il percorso di adesione”.
I leader Ue affronteranno ora il dossier del nuovo bilancio comune 2028-2034. Il confronto servirà come scambio politico sulle priorità di spesa dell’Ue in vista delle negoziazioni formali che entreranno nel vivo nei prossimi mesi.