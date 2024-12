Zelensky, ’93 missili e 200 droni contro l’Ucraina’

Le forze russe hanno lanciato quasi 200 droni e 93 missili, incluso almeno uno nordcoreano, contro l'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky, aggiungendo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto 81 missili.

(Keystone-ATS) “Si tratta di uno dei più grandi attacchi contro il nostro settore energetico”, ha sottolineato Zelensky.

Un altro attacco missilistico russo contro l’Ucraina. Missili da crociera e missili balistici. Secondo i rapporti preliminari, ci sono stati 93 missili. In particolare, c’era almeno un missile nordcoreano. Siamo riusciti ad abbattere 81 missili, tra cui 11 missili da crociera abbattuti dai nostri F-16. I russi hanno anche utilizzato quasi 200 droni in questo attacco. Si tratta di uno dei più grandi attacchi contro il nostro settore energetico”: si legge nel messaggio del presidente ucraino su Telegram.

“Questo è il piano ‘pacifico’ di Putin per distruggere tutto. È così che vuole i ‘negoziati’: terrorizzando milioni di persone. E non è limitato né nella gittata né nell’acquisto dei componenti necessari per la produzione dei missili. Il petrolio dà a Putin abbastanza soldi per credere nell’impunità. Abbiamo bisogno di una reazione forte da parte del mondo: una reazione massiccia a un attacco massiccio. Questo è l’unico modo per fermare il terrore”, prosegue Zelensky.

“Se i leader hanno paura di reagire o si abituano al terrore, Putin lo vede come un permesso di continuare. Abbiamo bisogno dei (missili, ndr) ‘Patriot’ per abbattere questi missili e dimostrare che il terrore non raggiungerà il suo obiettivo. Le sanzioni contro la Russia per la guerra devono essere rafforzate per avere un impatto reale sulla produzione missilistica russa – conclude -. Le chiacchiere di Putin non lo fermeranno, abbiamo bisogno di una forza che porti alla pace. Una forza che non abbia paura della sua capacità di fermare il male. Il mondo può fermare questa follia e per farlo, prima di tutto, è necessario fermare la follia di Mosca, che da oltre 20 anni dà ordini al terrore. Abbiamo bisogno di forza. L’Ucraina è grata a tutti coloro che la aiutano”.

Da parte sua il ministero della Difesa russo ha detto di aver lanciato un bombardamento in Ucraina come “risposta all’uso di armi americane a lungo raggio”, evidente riferimento ai missili Atacms che secondo Mosca le forze ucraine hanno lanciato recentemente in territorio russo. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass.

In risposta all’uso di armi americane a lungo raggio, le forze armate della Federazione russa hanno lanciato un massiccio attacco con armi aeree e marittime a lungo raggio ad alta precisione e hanno attaccato con veicoli aerei senza pilota infrastrutture di fondamentale importanza per il carburante e l’energia in Ucraina che garantiscono il funzionamento del complesso militare-industriale”, è la versione di Mosca.

La Russia è accusata di prendere di mira infrastrutture energetiche in vista dell’inverno e negli anni passati è già stata accusata di aver lasciato al gelo e senza luce milioni di civili ucraini.