Zelensky, ‘Putin ha fallito, non ha raggiunto obiettivi di guerra’

Keystone-SDA

Vladimir Putin "ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Kiev “farà qualunque cosa necessaria per arrivare a una pace solida e duratura”, ha sottolineato Zelensky.

L’Ucraina è pronta a fare “tutto” il possibile per garantire una pace solida e duratura, afferma Zelensky in un videomessaggio in occasione dell’anniversario. “Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha piegato gli ucraini. Non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l’Ucraina e faremo tutto il possibile per raggiungere la pace e per garantire giustizia”, ha detto Zelensky.

