Zelensky, ‘sostegno Ue rafforza la nostra resilienza’

Keystone-SDA

"Sono grato a tutti i leader dell'Unione europea per la decisione del Consiglio europeo di stanziare 90 miliardi di euro (83,85 miliardi di franchi) di aiuti finanziari all'Ucraina nel periodo 2026-2027.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta di un sostegno significativo che rafforza davvero la nostra resilienza”.

Lo scrive su X il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in merito al prestito concesso dall’Ue. “È importante che i beni russi rimangano immobilizzati – prosegue – e che l’Ucraina abbia ricevuto una garanzia di sicurezza finanziaria per i prossimi anni. Grazie per il risultato raggiunto e per l’unità dimostrata. Insieme stiamo difendendo il futuro del continente”.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

