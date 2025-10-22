Zelensky, buon compromesso congelare guerra su linea fronte

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce la proposta del suo omologo americano Donald Trump di utilizzare la linea di contatto come base di discussione "un buon compromesso".

(Keystone-ATS) Trump “ha proposto ‘Rimanete dove siete e iniziate le trattative'”, ha detto Zelensky ai giornalisti durante una breve visita a Oslo. “Penso che sia stato un buon compromesso, ma non sono sicuro che Putin lo sosterrà, e l’ho detto al presidente”, ha aggiunto.

Zelensky è arrivato stamani a Oslo, dove è stato accolto dal premier norvegese Jonas Gahr Støre nella parte militare dell’aeroporto internazionale Gardermoen, come mostrato dall’emittente pubblica norvegese NRK. Le autorità non hanno fornito dettagli sulla natura dei colloqui, ma il premier ha dichiarato che “la Norvegia sostiene l’Ucraina nella speranza di una pace duratura e giusta, come merita il popolo ucraino”.

La Norvegia è uno dei maggiori sostenitori dell’Ucraina, e ha annunciato aiuti civili e militari per 275 miliardi di corone (27,4 miliardi di dollari) a Kiev per il periodo 2023-2030.

“Il sostegno della Norvegia all’Ucraina è forte e continuo. È essenziale mantenere uno stretto dialogo con le autorità ucraine per garantire che questi aiuti soddisfino le esigenze sul campo in Ucraina”, ha aggiunto Støre.

Sempre oggi è prevista una tappa in Svezia, dove Zelensky e il governo di Stoccolma faranno un annuncio in materia di “export di difesa”. Il presidente ucraino incontrerà il primo ministro laburista svedese Ulf Kristersson nella città di Linköping, sede del gruppo di difesa Saab, che produce, fra le altre cose, il caccia svedese Gripen.

“Dopo il loro incontro, Kristersson e Zelensky terranno una conferenza stampa congiunta per fare un annuncio in merito all’esportazione di prodotti per la difesa”, ha dichiarato il governo svedese in una nota.