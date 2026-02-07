Zelensky, gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti vogliono la fine della guerra tra la Russia e l'Ucraina entro giugno. Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Washington, ha aggiunto il leader di Kiev, non dovrebbe comunque fare accordi sull'Ucraina senza l'Ucraina.

(Keystone-ATS) Le delegazioni russa e ucraina saranno negli Stati Uniti la prossima settimana per ulteriori colloqui, ha aggiunto Zelensky in una conversazione con i giornalisti, riferisce un corrispondente di Ukrinform.

Le delegazioni sono state invitate a incontrarsi in formato bilaterale, ha sottolineato, affermando che l’incontro si terrà con tutta probabilità a Miami e che l’Ucraina ha confermato la sua partecipazione.

La questione territoriale

Zelensky ha poi dichiarato che la questione territoriale non potrà essere risolta durante i negoziati ad Abu Dhabi. “Le questioni complesse rimangono complesse – ha spiegato – L’Ucraina ha confermato ancora una volta la sua posizione sulla questione del Donbass. ‘Siamo dove siamo’ è, a nostro avviso, il modello più equo e affidabile per un cessate il fuoco oggi”. La parte americana, secondo lui, avrebbe invece sollevato nuovamente la questione della zona economica libera.

“In generale né l’Ucraina né la Russia sono mai state entusiaste dell’idea di una zona economica libera. La Russia vuole che abbandoniamo la regione di Donetsk, e noi abbiamo detto che la posizione più affidabile è “restiamo dove siamo”. La parte americana offre questa opzione di compromesso, a suo avviso. E notiamo che le parti hanno discusso di questo tema”.

Ha osservato che i negoziati ad Abu Dhabi non hanno fatto alcun progresso sulla questione del funzionamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia. A suo avviso, tale questione dovrebbe essere risolta contestualmente, in particolare, alla ricostruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka.

Zelensky ha ribadito che le questioni territoriali dovrebbero essere risolte a livello dei leader di Ucraina, Stati Uniti e Russia. Ha inoltre confermato la sua disponibilità a tali negoziati. “Per la prima volta, le parti hanno discusso del fatto che le questioni più difficili possono certamente essere sottoposte a un incontro trilaterale dei leader. Certamente. Ma ciò richiede alcuni elementi preparatori. È importante che la discussione su questo formato sia presente nel dialogo”.

Mosca potrebbe scegliere la diplomazia

“Ogni giorno, la Russia potrebbe scegliere la vera diplomazia, ma sceglie nuovi attacchi. È fondamentale che tutti coloro che sostengono i negoziati trilaterali reagiscano a questo”, ha in precedenza scritto Zelensky su X. “Mosca – aggiunge – deve essere privata della possibilità di usare il freddo come leva contro l’Ucraina. Ciò richiede missili Patriot, Nasams e altri sistemi. Ogni spedizione ci aiuta a superare questo inverno. Ringrazio tutti i nostri partner che capiscono questo e ci stanno aiutando sinceramente”.

“Ovunque la situazione di sicurezza lo consenta, le operazioni di soccorso e riparazione continuano nei siti degli attacchi russi – dice ancora Zelensky – L’attacco di ieri sera ha coinvolto più di 400 droni e circa 40 missili di vario tipo. Gli obiettivi principali erano la rete energetica, gli impianti di generazione e le sottostazioni di distribuzione. Sono stati segnalati danni nelle regioni di Volinia, Ivano-Frankivsk, Leopoli e Rivne. Un condominio è stato danneggiato a Rivne. A Ladyzhyn, nella regione di Vinnytsia, i droni hanno colpito l’edificio amministrativo di un istituto di agraria. Ci sono stati attacchi anche nelle regioni di Kiev e Kharkiv. In alcune regioni, le operazioni di difesa aerea sono in corso”.