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Zelensky, ho offerto a Fedorov un incarico di leadership

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver offerto all'ex ministro della Difesa Mykhailo Fedorov un incarico di leadership che gli consentirebbe di consolidare le capacità tecnologiche del Paese e di promuoverne l'ulteriore sviluppo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il capo dello Stato ha fatto l’annuncio nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform.

“Oggi ho incontrato anche Mykhailo Fedorov. Gli ho offerto un incarico di leadership di rilievo che gli permetterebbe di riunire le capacità tecnologiche del nostro Paese e di garantirne il continuo sviluppo”, ha affermato Zelensky.

Secondo il Presidente, la competenza in materia di sicurezza di Yevhenii Khmara, che ricopre la carica di ministro della Difesa ad interim, così come i successi in combattimento, i progressi tecnologici e le operazioni di attacco in profondità condotte dall’unità Alpha, “parlano da soli”, aggiungendo che “questo è esattamente ciò di cui c’è bisogno all’interno del sistema delle istituzioni governative”.

“Tutti noi vogliamo la stessa cosa: sconfiggere il nemico e creare le condizioni – sul fronte e attraverso la pressione sulla Russia – che ci permettano di costringere la Russia alla pace”, ha sottolineato il presidente.

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