Zelensky, incontrerò Rubio e stasera parlerò con Witkoff e Kushner

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto una conferenza stampa a margine della Conferenza di Monaco, riferendo che dovrà incontrare oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio.

(Keystone-ATS) In serata è prevista anche una telefonata con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Lo riporta il Guardian.

Il presidente ucraino ha sottolineato che il suo capo negoziatore ed ex ministro della Difesa Rustem Umerov parla con gli inviati Usa “diverse volte al giorno”, sottolineando l’importanza di interagire con gli Stati Uniti attraverso tutti i canali possibili per garantire che nessuno possa dire che gli ucraini stanno rallentando i colloqui.

Zelensky ha anche parlato delle sue aspettative per i negoziati di Ginevra della prossima settimana, affermando di essere rimasto sorpreso dalla decisione della Russia di cambiare il capo della sua delegazione dopo i primi due round e affermando che potrebbe essere una strategia per ritardare le decisioni. Il leader ucraino comunque conta sul fatto che gli americani continueranno i colloqui e non lasceranno che la Russia li costringa a riaprire questioni precedentemente risolte.

Zelensky ha precisato che Ucraina, Stati Uniti e Russia discuteranno della missione di monitoraggio in caso di cessate il fuoco. “Sul piano militare, devono accettare una missione di monitoraggio e come funzionerebbe se la guerra finisse, ovvero monitorare il cessate il fuoco”, ha affermato il leader ucraino. Zelensky ha anche aggiunto che l’Ucraina solleverà la questione di una tregua energetica, ma non può discuterne pubblicamente i dettagli in questa fase.