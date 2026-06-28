Zelensky, monumento a leader cosacco al posto di statua Lenin

Keystone-SDA

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto di erigere un monumento all'atamano cosacco Ivan Mazepa (capo militare e civile delle comunità cosacche) nel centro di Kiev.

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(Keystone-ATS) La statua sorgerà esattamente dove un tempo si trovava il monumento a Vladimir Lenin, abbattuto durante la rivoluzione di Euromaidan, un’area che diventerà così simbolo del definitivo distacco dal passato sovietico.

L’iniziativa, presentata oggi durante le celebrazioni per la Giornata della Costituzione ucraina, è stata definita dal leader ucraino come un passo fondamentale verso il ripristino della “giustizia storica”. “Sono certo che dove cadde Lenin, Mazepa rimarrà saldo”, ha affermato il leader ucraino.

Mazepa è considerato in Ucraina uno dei leader storici più importanti del Paese. A capo dei cosacchi tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, si alleò inizialmente con lo zar russo Pietro I prima di schierarsi con la Svezia, rivale di Mosca, durante la Grande Guerra del Nord, nel tentativo di liberare l’Etmanato cosacco dal dominio russo. Per secoli, le narrazioni imperiali e sovietiche russe hanno dipinto Mazepa come un traditore, mentre in Ucraina è stato sempre più riconosciuto come un simbolo della lotta per l’indipendenza del Paese.