Zelensky, niente terra ucraina ai Russi

Keystone-SDA

Non regaleranno la nostra terra all'occupante: lo ha scritto su Telegram Volodymyr Zelensky, rispondendo al Wall Street Journal, secondo cui Putin avrebbe presentato a Trump una proposta per il cessate il fuoco che include concessioni territoriali da parte di Kiev.

(Keystone-ATS) “L’Ucraina è pronta a prendere decisioni concrete che possano portare alla pace. Qualsiasi decisione contro di noi, qualsiasi decisione che escluda l’Ucraina, è allo stesso tempo una decisione contro la pace e non porterà a nulla. Sono decisioni morte, non funzioneranno mai. E noi tutti abbiamo bisogno di una pace reale, viva, che le persone rispettino”, stando al presidente ucraino.

La dichiarazione giunge dopo l’annuncio da parte del presidente Donald Trump di un incontro il 15 agosto in Alaska col presidente russo Vladimir Putin, senza il capo di Stato ucraino.

