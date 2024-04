Zelensky, Paesi che vogliono la pace giusta vengano in Svizzera

(Keystone-ATS) “Ogni leader e Paese che desidera vedere l’aggressione russa finire in una pace veramente giusta ha l’opportunità di unirsi ai nostri sforzi globali e partecipare al primo vertice di pace, che si terrà in Svizzera a giugno”.

Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un passaggio del suo discorso di ieri sera. “Ci stiamo preparando per il vertice e i suoi risultati concreti, come una chiara posizione globale sulla giusta fine di questa guerra”.

“La pace non ha alternative. Tuttavia, affinché ciò accada e affinché il terrore russo venga sconfitto, è necessario garantire tutte le forme della nostra forza. Per proteggerci dal terrore, abbiamo bisogno di forza fisica”, afferma il leader di Kiev.

“Ciò include la difesa aerea, le capacità di prima linea, la capacità di ottenere i risultati necessari nel Mar Nero, la produzione interna di armi, la resilienza economica dell’Ucraina, la pressione dei partner sulla Russia e il massimo consolidamento globale. Non abbiamo il diritto di fallire in nessuno di questi aspetti”, sottolinea Zelensky.