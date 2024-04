Zelensky, Russia vuole fermare vertice pace Svizzera

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia si sta preparando a fermare il vertice globale sulla pace che si terrà in Svizzera a giugno. Lo riportano i media di Kiev.

“Abbiamo precise informazioni di intelligence, dati specifici secondo cui la Russia non solo vuole interrompere il vertice di pace ma ha anche un piano specifico su come farlo, come ridurre il numero dei paesi partecipanti, come agire per garantire che non ci sia pace ancora più a lungo”, ha detto ieri Zelensky durante un incontro con i capi delle missioni estere e delle organizzazioni internazionali accreditate in Ucraina e quelli delle istituzioni diplomatiche ucraine all’estero.