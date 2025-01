Zelensky, truppe occidentali in Ucraina aiuterebbero pace

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la presenza di truppe occidentali in Ucraina aiuterebbe a "costringere la Russia alla pace".

(Keystone-ATS) Zelensky ha nello specifico definito il dispiegamento di truppe occidentali in Ucraina come uno dei “migliori strumenti” per “costringere la Russia alla pace”. “Il nostro obiettivo – ha detto durante l’incontro con gli alleati nella base di Ramstein in Germania – è trovare quanti più strumenti possibili per costringere la Russia alla pace. Credo che tale spiegamento di contingenti dei partner sia uno dei migliori strumenti”.

L’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca apre un “nuovo capitolo” di opportunità per l’Europa, che deve “cooperare ancora di più”, ha detto ancora Zelensky.