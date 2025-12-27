Zelensky: “serviranno fino a 800 miliardi per la ricostruzione”

Keystone-SDA

"Stiamo lavorando con gli Stati Uniti sulla tabella di marcia per la prosperità dell'Ucraina. La nostra visione, insieme agli Stati Uniti, si estende fino al 2040, comprendendo gli elementi chiave di un accordo sugli investimenti e sulla prosperità futura".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Gli aspetti e le direzioni principali sono i nostri obiettivi nazionali, l’aspettativa di vita, il ritorno dei rifugiati, il prodotto interno lordo pro capite, i nuovi posti di lavoro, le garanzie di sicurezza e, infine, l’accesso ai mercati e l’adesione all’Unione Europea. Abbiamo obiettivi e strategie per la stabilità macroeconomica. Stimiamo che la ricostruzione richiederà circa 700-800 miliardi di dollari”.

“Ciò che è importante è avere una visione condivisa con gli Stati Uniti, che istituiranno diversi fondi. Ci saranno un Fondo per la costruzione dell’Ucraina, una piattaforma di investimenti sovrani dell’Ucraina, un Fondo per lo sviluppo dell’Ucraina e un Fondo per la crescita e le opportunità dell’Ucraina. Intendiamo continuare a sviluppare il Fondo di investimento per la ricostruzione tra Stati Uniti e Ucraina. I gruppi negoziali stanno anche discutendo questioni relative al Fondo per il capitale umano e al sostegno ai rimpatri”, ha spiegato.