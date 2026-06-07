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Zelensky a Londra, ‘l’Europa sia forte, partecipi ai negoziati’

Keystone-SDA

Volodymyr Zelensky è atterrato a Londra dove vedrà, nel formato E3, il Presidente della Francia Emmanuel Macron, il Cancelliere della Germania Friedrich Merz e il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “I nostri team hanno già svolto un lavoro sostanziale per preparare tutti gli incontri. Ora è importante discutere tutto e concordare le questioni chiave a livello dei leader. L’obiettivo principale è la nostra difesa nella guerra, una maggiore cooperazione per la sicurezza di tutta l’Europa nel settore della difesa aerea, e la nostra visione condivisa delle prospettive diplomatiche: l’Europa deve far parte delle negoziazioni e deve essere forte”, ha scritto su X il presidente ucraino.

“Ringrazio il Regno Unito e tutti i nostri partner che, attraverso passi concreti, ci stanno aiutando a rafforzare la protezione della vita e ad aumentare la pressione sulla Russia per la sua aggressione. La Russia deve porre fine alla sua guerra”, ha aggiunto.

Sempre su X Zelensky ha annunciato che domani incontrerà anche Re Carlo III.

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