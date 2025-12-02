Zelensky dalla presidente pacifista Connolly, grati all’Irlanda

Keystone-SDA

"Gratitudine all'Irlanda per il sostegno incrollabile" dato all'Ucraina durante "la lotta contro l'aggressione russa" è stata espressa oggi dal presidente Volodymyr Zelensky a Dublino durante il ricevimento ufficiale dalla presidente irlandese Catherine Connolly.

(Keystone-ATS) Lo riporta la Bbc britannica, dopo che Zelensky è stato accolto assieme alla moglie Olena da Connolly, esponente pacifista della sinistra anti Nato sull’isola.. Il presidente ucraino ha avuto in mattinata pure un vertice con il premier di centro-destra della Repubblica, Micheal Martin, e uno a margine con il capo negoziatore di Kiev, Rustam Umerov: incontrato faccia a faccia, sempre a Dublino, di ritorno dalle ultime trattative negli Usa.

Zelensky è atteso più tardi da un intervento al Parlamento dell’Irlanda, riunito per l’occasione a Camere riunite. Intanto il governo Martin ha tenuto un consiglio dei ministri straordinario durante il quale ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev che prevede equipaggiamenti militari “non letali” per 100 milioni di euro e sostegno finanziario per far fronte alla crisi energetica pari a ulteriori 25 milioni.