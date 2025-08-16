The Swiss voice in the world since 1935
Zelensky incontrerà Trump lunedì a Washington

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che lunedì incontrerà Donald Trump a Washington.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Lunedì incontrerò il Presidente Trump a Washington Dc, per discutere tutti i dettagli relativi alla fine delle uccisioni e della guerra. Sono grato per l’invito”, ha scritto su X il presidente ucraino dopo essere stato informato dal presidente Usa sull’esito del vertice con Putin in Alaska.

“Sosteniamo la proposta del Presidente Trump di un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. L’Ucraina sottolinea che le questioni chiave possono essere discusse a livello di leader e che un formato trilaterale è adatto a questo scopo”, ha aggiunto Zelensky.

La “lunga telefonata” tra Trump e Zelensky è stata confermata dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

La telefonata, come quelle ai dirigenti dell’Ue, ha detto Leavitt, è stata fatta a bordo dell’Air Force One, nel viaggio di ritorno del presidente americano da Anchorage.

Trump è sbarcato a Washington alle 02.45 ora locale (le 08.45 in Svizzera) senza rispondere alle domande dei giornalisti.

Leader europei informati

Anche i principali leader europei sono stati informati dell’esito dell’incontro.

Alla riunione di ‘debrief’ con Trump hanno partecipato la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, la numero uno della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, il finlandese Alexander Stubb, il polacco Karol Nawrocki, il primo ministro britannico, Keir Starmer, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff.

