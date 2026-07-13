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Zermatt: due alpinisti morti sul Cervino

Keystone-SDA

Ancora un dramma della montagna in Svizzera: domenica sono morti due alpinisti sul Cervino mentre stavano scendendo lungo la cresta dell'Hörnli. L'incidente si è verificato verso le 11.00 a una quota di 4030 metri, secondo una nota odierna della procura vallesana.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Un elicottero di Air Zermatt, allertato da una terza persona, è giunto sul posto della tragedia, ma per i due scalatori non c’era più nulla da fare. L’identificazione formale delle vittime è tutt’ora in corso.

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