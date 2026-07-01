The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Zernez: colata detritica ostruisce presa d’acqua

Keystone-SDA

Una colata detritica causata da violenti temporali ha ostruito lunedì la presa d'acqua di Tantermozza, situata in territorio di Zernez. Secondo un comunicato delle Officine elettriche engadinesi EKW al momento non è ancora possibile valutare l'entità dei danni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I lavori di sgombero e ripristino inizieranno non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno, scrive EKW. Le acque captate a Tantermozza, a 1660 metri di quota, sono convogliate nel lago artificiale di Ova Spin, situato nella valle che da Zernez porta al passo del Forno.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR