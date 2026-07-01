Zernez: colata detritica ostruisce presa d’acqua
Una colata detritica causata da violenti temporali ha ostruito lunedì la presa d'acqua di Tantermozza, situata in territorio di Zernez. Secondo un comunicato delle Officine elettriche engadinesi EKW al momento non è ancora possibile valutare l'entità dei danni.
(Keystone-ATS) I lavori di sgombero e ripristino inizieranno non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno, scrive EKW. Le acque captate a Tantermozza, a 1660 metri di quota, sono convogliate nel lago artificiale di Ova Spin, situato nella valle che da Zernez porta al passo del Forno.