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ZG: incidente fossa liquami, un morto e quattro feriti

Keystone-SDA

Questa mattina in un'azienda agricola di Walchwil (ZG) un uomo è morto cadendo nella fossa dei liquami. Quattro persone sono rimaste seriamente ferite nei tentativi di salvataggio, a causa dei gas inalati.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuta attorno alle 09:30, ha comunicato la polizia. La vittima di 69 anni è caduta nella fossa per motivi ancora da chiarire.

Due uomini sono accorsi per cercare di aiutarlo e hanno inalato gas tossici. Due ulteriori soccorritori hanno subito la stessa sorte e tutti e quattro sono stati portati in ospedale, tre con un elicottero e uno con l’ambulanza.

Il 69enne è stato recuperato dai pompieri ma, nonostante i tentativi di rianimazione, è morto sul posto. L’esatta dinamica dei fatti è oggetto di indagine.

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