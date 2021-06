ZG: il PPD diventa il Centro

Il PPD di Zugo si chiamerà il Centro: Laura Dittli, gran consigliera e presidente della sezione cantonale, esprime sollievo per la decisione (foto d'archivio) KEYSTONE sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 giugno 2021 - 09:59

(Keystone-ATS)

Il PPD di Zugo si adegua al partito nazionale e dal 24 giugno si chiamerà "il Centro del Canton Zugo". Lo hanno deciso ieri i delegati cantonali con 87 voti contro 2.

L'assemblea dei delegati si è tenuta in presenza a Oberägeri, comune di domicilio del presidente nazionale dell'Alleanza del Centro, Gerhard Pfister. In una nota, la presidente cantonale e gran consigliera Luara Dittli esprime "sollievo per il chiaro risultato" che apre una nuova era in vista delle elezioni cantonali del 2022.

L'Alleanza del Centro è nata a livello nazionale alla fine del 2020 dalla fusione fra il Partito popolare democratico (PPD) e il Partito borghese democratico (PBD). Le varie sezioni cantonali possono decidere liberamente se unirsi o meno in un unico soggetto politico.

La fusione e il cambiamento di nome è già cosa fatta in cantoni come il Vallese, Berna, Nidvaldo e Zurigo. In Obvaldo si è deciso per un compromesso, con il nome "PPD - il Centro". Nei Grigioni manca ancora la decisione finale dei delegati cantonali che si riuniscono il 7 giugno.