ZH: 100 persone evacuate a Winterthur, allarme rientrato

(Keystone-ATS) Importante operazione di polizia questa mattina a Oberwinterthur, un distretto di Winterthur, in seguito a minacce espresse nella notte alla polizia. Circa 100 persone sono state evacuate da diverse palazzine. L’allarme è rientrato verso le 11:30.

La polizia ha ricevuto verso le 2 di notte una chiamata in base alla quale “un oggetto pericoloso si trovava in un veicolo parcheggiato nella zona”, ha precisato nel primo pomeriggio a Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale. Il responsabile della telefonata non è ancora stato identificato ed è oggetto delle indagini in corso.

L’allarme ha interessato il quartiere di Guggenbühl, a nord-est di Winterthur. La polizia ha transennato la zona nei dintorni della stazione ferroviaria di Oberwinterthur. In totale sono state evacuate circa 100 persone, che sono state portate al vicino museo della scienza “Technorama”.

Sono intervenuti anche gli artificieri della polizia con un robot, che hanno controllato un furgone e il suo contenuto. Non sono stati trovati esplosivi e dopo i controlli il veicolo è stato portato in un parcheggio.