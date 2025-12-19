The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

ZH: 13enne si ferisce gravemente con un monopattino elettrico

Keystone-SDA

Un ragazzo di 13 anni ha riportato gravi ferite alla testa in seguito a una caduta con un monopattino elettrico questo pomeriggio a Weiningen, pochi chilometri a ovest di Zurigo. Il giovane è stato trasportato in elicottero in ospedale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il monopattino elettrico non era omologato per la circolazione stradale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30 nel quartiere di Fahrweid, Il tredicenne avrebbe perso il controllo del veicolo per motivi ancora da chiarire, cadendo a terra, ha reso noto la polizia cantonale di Zurigo. La polizia e la magistratura dei minori indagano.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR