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ZH: 15enne muore dopo schianto in moto

Keystone-SDA

Un 15enne è deceduto ieri in ospedale dopo un incidente in moto avvenuto sabato a Dübendorf (ZH) durante una fuga ad alta velocità, ha comunicato la polizia cantonale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto quando la polizia ha cercato di fermare il motociclista e il passeggero 16enne, poiché non indossavano il casco.

Ne è seguita una fuga ad alta velocità in una zona limitata a 30 km/h, che si è conclusa con uno schianto mortale contro un’auto, avvenuto all’altezza di un incrocio. Anche il passeggero è stato ricoverato in ospedale.

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