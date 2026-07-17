ZH: 15enne muore dopo schianto in moto

Keystone-SDA

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Un 15enne è deceduto ieri in ospedale dopo un incidente in moto avvenuto sabato a Dübendorf (ZH) durante una fuga ad alta velocità, ha comunicato la polizia cantonale.

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(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto quando la polizia ha cercato di fermare il motociclista e il passeggero 16enne, poiché non indossavano il casco.

Ne è seguita una fuga ad alta velocità in una zona limitata a 30 km/h, che si è conclusa con uno schianto mortale contro un’auto, avvenuto all’altezza di un incrocio. Anche il passeggero è stato ricoverato in ospedale.