ZH: 35enne investita e uccisa da un auto a Oetwil am See

1 minuto

(Keystone-ATS) Una donna di 35 anni è stata investita da un’automobile ieri a Oetwil am See, comune zurighese nel distretto di Meilen, ed è morta nella notte in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo quanto ha reso noto la polizia cantonale zurighese, poco prima di mezzogiorno la donna ha attraversato una strada improvvisamente ed è stata investita dall’auto guidata da un 19enne.

Una foto della polizia mostra che l’incidente è avvenuto al di fuori delle strisce pedonali. Le sue cause esatte non sono ancora state chiarite e sono oggetto di indagine da parte della polizia e della procura, precisa la nota.