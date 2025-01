ZH: 45 mesi di prigione a 63enne che aggredì procuratrice

Keystone-SDA

Uno svizzero di 63 anni è stato condannato in prima istanza a Zurigo a 45 mesi di detenzione da scontare per aver aggredito una procuratrice e altre persone durante un interrogatorio. L'uomo ha già passato più di 900 giorni in detenzione preventiva.

(Keystone-ATS) Contro la sentenza del Tribunale distrettuale di Zurigo sono ancora possibili ricorsi. I fatti risalgono al maggio 2022: l’informatico, che non aveva precedenti penali, aveva preso a pugni la procuratrice dopo essere stato citato davanti al Ministero pubblico in relazione a un procedimento per minacce nei confronti della sua ex compagna.

In difesa della procuratrice era intervenuta una poliziotta. L’uomo era riuscito a fuggire, ma è stato arrestato all’esterno del palazzo di giustizia. Da allora si trova in detenzione preventiva.