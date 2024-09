ZH: 82enne uccisa in appartamento, 87enne arrestato

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un 87enne è stato arrestato questa mattina a Effretikon (ZH): l’uomo è sospettato di aver ucciso la compagna di 82 anni.

L’87enne aveva chiamato il servizio di soccorso cittadino Schutz & Rettung Zürich (SRZ) poco dopo le 3.30, dicendo che la sua compagna non respirava più, indica la polizia cantonale di Zurigo in un comunicato. Le forze dell’ordine intervenute hanno trovato la donna priva di vita nell’appartamento.

Secondo i primi accertamenti, si presume che sia stata uccisa. L’uomo è stato arrestato. La polizia cantonale, in collaborazione con la Procura per i crimini violenti gravi, indaga per chiarire l’esatta dinamica del crimine.