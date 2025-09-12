The Swiss voice in the world since 1935
ZH: archiviato caso su fuga dati dipartimento giustizia

Keystone-SDA

La procura zurighese ha archiviato il caso riguardante la fuga di dati del Dipartimento di giustizia avvenuta nel 2022. In seguito alle indagini, le accuse non sono risultate imputabili ad alcuna persona o sono ormai in prescrizione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nonostante gli sforzi degli inquirenti, i fatti di rilevanza penale non sono stati attribuiti a nessuna persona specifica all’interno o all’esterno della direzione cantonale della giustizia, si legge in un comunicato odierno del Ministero pubblico.

Il caso aveva fatto scalpore alla fine del 2022. A quanto si era appreso, tra il 2006 e il 2012, un fornitore di servizi informatici del Dipartimento di giustizia non aveva cancellato dati sensibili da hard disk finiti in mano a criminali.

I dati includevano perizie psichiatriche su persone accusate, elenchi di numeri di telefono di agenti di polizia e documenti sulla pianificazione del nuovo centro di polizia e giustizia. Gli hard disk in questione sarebbero finiti in mani criminali o clandestine, in particolare nel giro della droga e della prostituzione.

Le autorità cantonali avevano poi garantito che al giorno d’oggi una simile falla non sarebbe più possibile. Fino al 2014 le regole sull’argomento erano però insufficienti.

