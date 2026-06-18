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ZH: cade sui binari della stazione centrale, morto 59enne

Keystone-SDA

Tragico incidente ieri sera alla stazione centrale di Zurigo: un 59enne è deceduto dopo essere caduto sui binari. L'uomo è stato investito da un treno in partenza ed è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Lo comunica oggi la polizia cantonale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto poco prima delle 23:00, precisano le autorità, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di una persona esanime distesa sui binari. I soccorsi non hanno potuto fare altro che costatane il decesso. La polizia esclude l’intervento di terzi.

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe perso l’equilibrio proprio mentre un treno stava partendo.

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