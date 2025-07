ZH: compro oro senza licenza arrestato a Horgen

Keystone-SDA

La polizia cantonale zurighese ha arrestato ieri un commerciante d'oro a Horgen (ZH). Il 32enne tedesco è sospettato di truffa per mestiere.

(Keystone-ATS) Gli agenti si sono imbattuti nell’uomo durante il controllo di un evento di compravendita di oro in un hotel di Horgen pubblicizzato con volantini, indica una nota odierna della polizia cantonale di Zurigo.

Il tedesco è stato osservato in una conversazione con uno svizzero di 74 anni al quale ha acquistato gioielli del valore di decine di migliaia di franchi, pagandoli 3000 franchi. È poi emerso che il tedesco non era registrato per l’acquisto di oro in Svizzera e non utilizzava le bilance tarate prescritte.

La polizia ha sequestrato diverse migliaia di franchi e diverse centinaia di grammi di gioielli d’oro in un’auto e in diverse camere d’albergo.