ZH: donna investita e uccisa da autopostale in retromarcia

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Tragico incidente alla fermata degli autobus della stazione ferroviaria di Bonstetten (ZH), nel distretto di Affoltern, dove ieri pomeriggio una donna è stata travolta e uccisa da un autopostale mentre stava facendo retromarcia. La 77enne è morta sul colpo.

Lo ha dichiarato ieri sera la polizia cantonale zurighese in un comunicato. Stando alla nota, attorno alle 16:30 la donna si è avvicinata a piedi al lato posteriore del veicolo, che si trovava fermo davanti a lei, quando ad un tratto l’autopostale si è messo in moto per effettuare la manovra.

I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 77enne. La polizia e il Ministero pubblico di Limmattal/Albis hanno avviato un’indagine sul caso.