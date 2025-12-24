ZH: donna uccisa in casa a Buchs, tre arresti

Keystone-SDA

Una donna di 71 anni, di origine kosovara, è stata uccisa la scorsa notte in un'abitazione di Buchs, nel canton Zurigo. Tre persone presenti all'interno della casa sono state arrestate. Lo comunica la polizia cantonale zurighese.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’allarme è scattato poco dopo mezzanotte, quando è stata segnalata la presenza di una persona priva di vita in un edificio residenziale. I soccorritori giunti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna.

Le tre persone fermate, tutte cittadine svizzere, sono una donna di 48 anni e due uomini di 27 e 51 anni. Le circostanze che li hanno portati nell’abitazione, così come il movente e la dinamica del delitto, sono ancora oggetto di accertamenti, ha dichiarato nel pomeriggio di oggi una portavoce della polizia cantonale zurighese all’agenzia Keystone-ATS.

Per il momento gli inquirenti non forniscono ulteriori dettagli.