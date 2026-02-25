The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

ZH: forte esplosione a Ilnau-Effretikon, polizia sul posto

Keystone-SDA

Una forte esplosione è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi Illnau-Effretikon (ZH). La deflagrazione è stata udita fino a nord di Zurigo, a una quindicina di chilometri di distanza. La polizia cantonale è sul posto e ha reso noto che la popolazione non è in pericolo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il fatto è avvenuto nella frazione di Luckhausen, ha precisato a Keystone-ATS un portavoce delle forze dell’ordine. Secondo il Blick e 20 Minuten, nella zona sono stati segnalati danni, come vetri rotti. È stata inoltre avvistata una grossa nuvola di fumo.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR