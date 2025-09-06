The Swiss voice in the world since 1935

ZH: incidente chimico, evacuato museo per precauzione

Keystone-SDA

A causa di un incidente chimico a un edificio annesso, un museo di Kilchberg (ZH) è stato evacuato oggi pomeriggio. Lo rende noto la polizia cantonale, senza precisare quale sia l'istituzione. Stando a diversi media, si tratterebbe della "Home of Chocolate" di Lindt.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Diverse centinaia di persone hanno lasciato lo stabile. Non ci sono stati feriti, ma una persona è stata portata in ospedale per un controllo.

L’incidente chimico si è verificato quando due liquidi sono stati mescolati. Vigili del fuoco e soccorritori sono intervenuti con un grande dispiegamento di forze.

Secondo la polizia, i liquidi sono rimasti nei rispettivi contenitori per tutto il tempo. Per purificare l’aria contaminata nella stanza interessata, i pompieri l’hanno aspirata con filtri speciali. La decontaminazione è durata diverse ore e si è conclusa verso le 19.30.

È stata aperta un’inchiesta per chiarire l’accaduto.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
19 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR