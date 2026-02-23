The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

ZH: jodel non sarà materia universitaria

Keystone-SDA

Un solo voto a favore al Gran consiglio zurighese. È l'esito di un'iniziativa individuale del parlamentare UDC Stefan Basler che chiedeva di proporre lo jodel come disciplina principale nelle scuole universitarie, analogamente a quanto accade a Lucerna.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Esponenti della sinistra e della destra hanno riconosciuto l’importanza del canto tradizionale dei pastori delle Alpi svizzere e il suo profondo radicamento nella cultura nazionale, tanto che dallo scorso dicembre è iscritto al patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Tuttavia tutti ritengono che non abbia posto quale disciplina universitaria finanziata dallo stato, anche alla luce dell’offerta già presente a Lucerna.

L’iniziativa di Basler, a sua volta cantante di jodel, nasce dall’inquietudine nel constatare una diminuzione di nuove compagnie di questo canton tradizionale. Inoltre secondo il democentrista non mancano solo i novizi ma anche i direttori di coro.

Dal settembre 2018 l’Università di scienze applicate e delle arti di Lucerna propone lo jodel come materia principale del suo indirizzo di musica folcloristica. Lo scorso anno una prima studentessa ha ottenuto il suo diploma di master.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR