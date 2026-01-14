ZH: monopattino elettrico contro auto, 55enne in fin di vita
Ha riportato ferite che ne mettono in pericolo la vita un 55enne su un monopattino elettrico rimasto coinvolto in un incidente con un auto ieri sera a Zurigo-Schwamendingen, quartiere a nord della città sulla Limmat.
(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30 a un incrocio, indica oggi in una nota la polizia cittadina. Il conducente del monopattino elettrico, gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare.