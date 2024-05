ZH: moto contro bici elettrica, due feriti gravi

(Keystone-ATS) Un uomo di 68 anni su una bici elettrica e un motociclista di 62 anni sono rimasti gravemente feriti questo pomeriggio in seguito a una collisione a Knonau, nel canton Zurigo.

L’incidente è avvenuto quando il ciclista ha svoltato a sinistra in una stradina di campagna. Entrambi gli uomini sono caduti a terra in seguito alla collisione, ha reso noto la polizia cantonale. Il motociclista è stato trasportato in ospedale da un elicottero e il ciclista da un’ambulanza.