ZH: omicidio-suicidio a Wettswil

A Wettswil am Albis, nel canton Zurigo, un 82enne svizzero ha ucciso la consorte di 78 anni. In seguito si è tolto la vita. La polizia cantonale ha trovato i due corpi lunedì mattina, in quello che era il loro appartamento.

(Keystone-ATS) Alle 12:40 un abitante della palazzina ha avvertito le forze dell’ordine poiché non aveva più notizie della coppia, si legge in un comunicato odierno. Gli agenti giunti sul posto hanno infine trovato i due cadaveri.