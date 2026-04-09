ZH: pedofilo condannato all’internamento

Keystone-SDA

Il Tribunale cantonale di Zurigo ha disposto l'internamento per un 68enne, noto pedofilo, che ha abusato di decine di bambine.

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(Keystone-ATS) Con questa decisione, i giudici hanno accolto la richiesta del ministero pubblico. La procura riteneva infatti il rischio di recidiva “elevato”: l’imputato “non è né consapevole della gravità dei fatti né disposto a fare qualcosa per ridurre tale rischio”, ha affermato durante il processo. L’internamento era quindi visto come l’unica possibilità per evitare ulteriori vittime.

Una serie di aggressioni

“Non mi piacciono le ragazzine”, ha sottolineato l’imputato, cittadino svizzero, davanti al Tribunale cantonale, attribuendo la serie di aggressioni avvenute in passato a problemi di coppia, affermando che gli “atti pedosessuali” fossero stati una reazione.

Avrebbe scelto le vittime, in parte molto giovani, perché erano “più facili da manipolare”. L’uomo si è detto convinto che in futuro eviterà situazioni delicate.

Nel 1999 lo zurighese è stato sottoposto per la prima volta a internamento perché aveva abusato di decine di bambine in età prescolare. Le attirava negli ingressi delle case e abusava di loro. Per trovare le sue vittime, intraprendeva vere e proprie “operazioni di ricerca” attraverso i quartieri.

Questa detenzione è stata revocata dal Tribunale distrettuale di Horgen nel 2008 e trasformata in una misura terapeutica stazionaria. Ogni cinque anni veniva verificato se la misura dovesse essere proseguita.

Nel 2013 la terapia dietro le sbarre è stata prorogata una prima volta. Nell’aprile 2017, tuttavia, l’uomo è potuto passare al regime di detenzione aperta. In questo contesto gli era consentito anche di uscire occasionalmente da solo.

Durante queste uscite non accompagnate si sono verificati tre episodi, a causa dei quali si trova ancora oggi dietro le sbarre. Alla festa Badenfahrt, nel canton Argovia, si è fermato alla bancarella del noto fumetto Globi perché era “interessato ai libri”. In occasione dello stesso evento, ha avvicinato una ragazza che lo aveva urtato con il monopattino. Inoltre, ha tagliato una ciocca di capelli a una donna bionda sul tram per usarla durante la masturbazione.

Castrazione chimica interrotta

Dopo questi episodi, la procura e l’amministrazione penitenziaria hanno chiesto l’inasprimento della detenzione dell’uomo. Nell’ultimo processo del 2021, il Tribunale cantonale gli ha concesso una misura stazionaria perché si era dichiarato disposto a sottoporsi alla castrazione chimica.

Il trattamento è stato tuttavia interrotto per mancanza di prospettive. Anche altre terapie hanno dato scarsi risultati. Nel 2024 il Tribunale distrettuale di Horgen ha revocato la detenzione nonostante il fallimento della terapia. Ha ora valutato gli episodi citati come “meno gravi”. Inoltre, durante molti permessi non si sono verificati incidenti.

Anche i suoi due difensori la pensavano così. L’avvocato d’ufficio ha parlato di un “mucchio di misure fallite”. Inoltre, alla sua età, il rischio di recidiva diminuisce. Il condannato è ora dietro le sbarre da due volte più tempo rispetto a molti assassini. “Basta ora con questa privazione della libertà”, ha detto il difensore.