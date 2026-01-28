ZH: proroga per i soffiatori a benzina

La città di Zurigo ha concesso una proroga di un anno all'uso dei soffiatori a benzina. I dispositivi potranno essere utilizzati fino alla primavera del 2027. Nell'autunno del 2026, però, dovranno essere messi in pausa una prima volta.

(Keystone-ATS) Fra ottobre e dicembre 2026, infatti, si potranno usare solo soffiatori elettrici, si legge in un comunicato odierno delle autorità cittadine.

A partire dal primo aprile 2027 gli apparecchi a benzina saranno poi definitivamente vietati. Anche per quelli a batteria entrerà in vigore una limitazione: potranno essere utilizzati solo tra ottobre e dicembre; negli altri mesi dell’anno saranno autorizzati solo in casi straordinari, ad esempio per pulire le strade dopo la Street Parade.

I cittadini di Zurigo nel settembre 2025 avevano accettato la nuova normativa con il 62% dei voti. La battaglia contro i rumorosi soffiatori a benzina è durata anni, con una prima petizione dei Verdi che risale al 2013.