ZH: quattro reclute di scuola Coira all’ospedale per incidente

Keystone-SDA

Quattro militi della scuola reclute di Coira sono rimasti feriti oggi pomeriggio in un incidente che ha coinvolto un cosiddetto veicolo protetto per il trasporto di truppa in territorio di Hinwil, comune dell'Oberland zurighese.

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(Keystone-ATS) I quattro giovani sono stati ricoverati, uno con un elicottero della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega), ha riferito a Keystone-ATS un portavoce dell’esercito.

L’incidente è avvenuto su un anello stradale, situato in località Betzholz, che funge tra l’altro da entrata ed uscita dall’autostrada A15 che collega Rapperswil-Jona (SG), all’estremità orientale del lago di Zurigo, ad Hinwil. Sulla mega rotonda convergono anche una semiautostrada e una strada cantonale. All’interno dell’anello sono situati una sede della polizia cantonale e un circuito di test del Touring club svizzero.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un solo veicolo, un fuoristrada Duro (acronimo di DUrabel, duraturo, e RObust), che si è rovesciato sul fianco. La giustizia militare ha avviato un’inchiesta.

Il quotidiano Zürcher Oberländer indica sul proprio sito che sul posto, oltre all’elicottero, sono intervenuti numerosi altri mezzi. Presente anche la polizia militare. In seguito al sinistro, il traffico è stato in parte bloccato.