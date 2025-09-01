The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

ZH: richiedente l’asilo siriano assale passanti lanciando pietre

Keystone-SDA

Un 22enne richiedente l'asilo siriano è stato arrestato a Flurlingen (ZH) per aver lanciato pietre contro dei passanti e delle automobili, ferendo una 56enne e un poliziotto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Verso le 14 di venerdì scorso, la presenza dell’uomo, intento a lanciare pietre, è stata segnalata alla polizia da una passante. Ancora durante la telefonata la signora, 56 anni, è stata aggredita dal giovane e ferita a una mano, si legge in un comunicato della polizia cantonale.

Una volta giunte sul posto le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo e la vittima è stata presa a carico da soccorritori. Il 22enne si è opposto al fermo, colpendo a pugni gli agenti di polizia, provocando lievi ferite a uno di questi, un 50enne che si è poi dovuto sottoporre a delle cure mediche.

Il 22enne richiedente l’asilo è stato dapprima portato alla centrale di polizia per essere interrogato e quindi trasferito in procura. Le ragioni del gesto rimangono per il momento ignote.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
71 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR