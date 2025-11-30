ZH: sì a limitare diritto grandi città di introdurre i 30 km/h

Keystone-SDA

Le città di Zurigo e Winterthur (ZH) perdono il diritto di introdurre il limite di velocità di 30 km/h sulle loro principali arterie stradali. Gli elettori del Cantone hanno deciso di abolire questa prerogativa e di concedere la competenza alle autorità cantonali.

(Keystone-ATS) Il 56,77% ha infatti approvato oggi una modifica di legge che prevede il divieto di abbassare la velocità massima a 30 km/h sulle strade principali, cantonali e intercomunali, salvo eccezioni temporanee e limitate a brevi tratti. L’obiettivo è di combattere l’introduzione generalizzata del limite di 30 km/h sui principali assi stradali dei centri.

Solo le città di Zurigo e Winterthur, interessate da questo progetto, hanno respinto oggi il testo. L’affluenza alle urne è stata del 46,6%.