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ZH: scontro frontale a Männedorf, morta una 74enne

Keystone-SDA

Una donna di 74 anni ha perso la vita oggi in uno scontro frontale tra due automobili a Männedorf (ZH). Nello schianto è rimasto ferito un 18enne, ritenuto il presunto responsabile del grave incidente. Lo scrive la polizia cantonale zurighese in una nota.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo i primi accertamenti, poco dopo le 10:20 un automobilista di 18 anni, mentre stava sorpassando un veicolo in procinto di svoltare a sinistra, si è scontrato frontalmente con l’auto condotta dalla 74enne.

La donna è morta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione, mentre il giovane neopatentato ha riportato ferite di media entità ed è stato trasportato in ospedale, precisa il comunicato.

La dinamica dell’incidente è oggetto di un’inchiesta. Sul 18enne sono stati disposti prelievi di sangue e delle urine. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico fino alle 14:00.

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