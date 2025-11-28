ZH: scoperte 8000 piantine di canapa al THC, dichiarate come CBD

Keystone-SDA

Una coltivazione indoor di canapa con oltre 8000 piantine è stata smantellata ieri dalla polizia a Nürnesdorf, località a metà strada tra Zurigo e Winterthur. I due gestori sono stati posti in stato di fermo.

(Keystone-ATS) Stando a una nota della polizia cantonale zurighese, gli agenti hanno controllato ieri un impianto indoor per la coltivazione di canapa che era dichiarata come legale, perché contenente CBD, ed hanno invece scoperto che si trattava di oltre 8000 piante di canapa con un alto tenore di THC.

Sono stati inoltre scoperti più di 14 chilogrammi di marijuana pronta per il consumo e più di 2000 piante essiccate. I due gestori dell’impianto, un 28enne svizzero e un 37enne bulgaro, sono stati arrestati e, dopo l’interrogatorio di polizia, messi a disposizione della procura. Le piante di canapa sono state smaltite in modo adeguato, l’impianto è stato smantellato e la marijuana è stata sequestrata.